Joel Sousa de volta aos treinos após superar Covid-19

Pako Ayestarán já contou com Joel Sousa na sessão de treino desta terça-feira. O guarda-redes tinha testado positivo para Covid-19, mas, cumprido o isolamento profilático na íntegra, o camisola 1 já deu novo negativo em teste de despite realizado nas últimas horas.





O guardião, formado no clube, encontrava-se infetado desde a véspera do jogo com o FC Porto, a contar para a Taça de Portugal. É mais uma opção dos beirões tendo em vista a deslocação ao terreno do Nacional.