Jonathan Toro e as saudades de jogar: «Parece que já passou um mês...»

Jonathan Toro sente muito falta de desempenhar a sua profissão. Em conversa com os adeptos do Tondela no Instagram, o médio-ofensivo falou das saudades que todos os amantes e praticantes de futebol sentem nesta altura. "Já tenho muitas saudades de jogar, só passaram duas semanas, mas parece que já passou um mês...", afirmou o camisola 70, ele que contou que usa este número nas suas contas por causa das suas "crenças religiosas".





As perguntas durante a tarde sexta-feira foram-se adensando da parte dos apoiantes auriverdes na conta de Instagram do hondurenho, mas não só tondelenses questionaram Toro, pois também por lá se acusaram vários compatriotas."Honduras é o meu país e em Portugal tenho feito a minha carreira. Gosto muito dos dois países", declarou o jogador que tem sido utilizado mais vezes no corredor esquerdo do ataque da equipa de Natxo González. "O maior sonho é jogar um Mundial pela minha seleção. Senti muito orgulho e alegria na minha 1ª internacionalização. Também quero continuar a crescer no meu futebol na Europa", acrescentou.Sobre Tondela, Jonathan Toro sublinha o facto da cidade o ter "acolhido muito bem", dando ênfase igualmente à claque "sempre presente" dos auriverdes.