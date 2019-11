Jonathan Toro e Castillo em destaque na vitória das Honduras

Os dois internacionais hondurenhos do Tondela, Jonathan Toro e Rubilio Castillo, voltaram a ser protagonistas num jogo da seleção principal do seu país. Ambos foram titulares - pela primeira vez em simultâneo - no triunfo da 'H' sobre Trindade e Tobago, por 4-0, numa partida que encerrou a fase de grupos da Liga das Nações da CONCACAF.Jonathan Toro cedo puxou dos galões para adiantar a seleção hondurenha no marcador, com um golo logo aos 5 minutos de jogo. A seleção comandada por Fabián Coito chegou ao intervalo a vencer por 3-0 e, já na segunda parte, Jonathan fez a assistência para o último golo do desafio, que decorreu no Estádio Olímpico de San Pedro Sula, no noroeste do país.O encontro decorreu durante a última madrugada, no horário português, sendo que esta segunda-feira Jonathan Toro e Castillo partiram de regresso a Portugal, para se juntarem aos restantes companheiros da equipa orientada por Natxo González.O Tondela voltou aos treinos esta segunda-feira, com Manu Sánchez e Jota a estarem entregues ao departamento médico do clube. A equipa auriverde só volta a competir oficialmente a 1 de dezembro, frente ao Belenenses SAD, uma vez que já foi eliminada da Taça de Portugal.