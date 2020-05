Jonathan Toro: «Espero que possamos jogar no nosso estádio»

Jonathan Toro aguarda que, após a vistoria que está a ser realizada aos estádios da 1ª Liga, o João Cardoso, reduto do Tondela, seja aprovado para receber os jogos caseiros da equipa orientada por Natxo González.









"Ainda não sabemos, mas espero que possamos jogar no nosso estádio, todos nós queremos isso. O importante é acabar o campeonato, que tudo corra bem e que ninguém fique infetado", afirmou o avançado hondurenho em declarações à Sport TV.Sobre a atual temporada, o camisola 70 dos auriverdes está feliz com o seu desempenho. "Tem sido uma época muito positiva, tanto no Tondela como na Seleção. No Tondela, tenho sido feliz, gosto muito do clube. Vamos esperar que acabe a época para tomar uma decisão", referiu Toro, ele que se encontra emprestado pelos espanhóis do Huesca.