Jonathan Toro matou a fome a taxistas da sua cidade natal

Eis mais uma gesto de esperança no mundo do futebol. Desta vez é Jonathan Toro, médio-ofensivo do Tondela, que enviou ajuda para San Pedro Sula, nas Honduras, sua cidade natal, para ajudar os seus conterrâneos taxistas em quarentena e sem dinheiro para comprar comida.





O camisola 70 dos beirões enviou a contribuição monetária e, com a ajuda da sua família, os bens alimentares chegaram ao destino pretendido. Nas redes sociais, a atitude solidária foi salientada e noticiada pela imprensa daquele país da América Central.