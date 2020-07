Jonathan Toro: «Pontuar contra o FC Porto será um impulso para os últimos jogos»

Jonathan Toro destacou a importância anímica que pode ter um bom resultado frente ao FC Porto, esta quinta-feira à tarde, numa altura em que o Tondela está numa acesa luta pela permanência na Liga NOS.





"Vai ser um jogo difícil como serão todos até ao fim, ainda por cima o FC Porto está a lutar pelo título. Se nós continuarmos neste caminho, e melhorando na finalização, acredito que vamos sair com pontos na quinta-feira e isso dará o impulso para a parte final do campeonato", referiu o atacante hondurenho, de 23 anos, em declarações aos meios do clube.A equipa de Natxo González vive dias complicados, tendo em conta que nas últimas quatro jornadas somou apenas um empate, o que fez com que a vantagem sobre a zona de descida, que era de nove pontos 26.ª jornada, caísse para apenas três pontos. E neste período, os auriverdes só marcaram dois golos."Acho que temos de insistir no que estamos a fazer. O golo vai chegar e esperamos que seja contra o FC Porto. Temos quatro finais, dependemos de nós e sinto que a equipa está confiante, estamos unidos e isso é o mais importante. Este é o caminho e vamos conseguir", referiu."Mentalmente temos de ser fortes e continuar a insistir, porque algum dia a bola vai entrar. Estamos a passar uma fase em que a bola não quer entrar, mas temos criado ocaisões. Se não as criássemos era um problema maior… Acho que vamos ultrapassar esta fase menos boa na finalização, os golos vão chegar e quando chegarem vão chegar também os pontos", sublinhou.