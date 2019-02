Jorge Fernandes de volta ao onze

Cumprido o jogo de suspensão frente ao Rio Ave (1-1), Jorge Fernandes tem, ao que tudo indica, a porta aberta para o onze inicial na receção do próximo sábado ao Vitória de Guimarães, na sequência da expulsão, por acumulação de amarelos, no jogo de Vila do Conde.



Ricardo Costa vai ter assim novo parceiro no eixo da defesa, numa altura em que a equipa orientada por Pepa está com Ícaro, outra opção para o eixo defensivo, entregue ao departamento médico. Frente ao Rio Ave, com a sua equipa reduzida a dez elementos, Pepa teve mesmo de recorrer ao médio Bruno Monteiro para descer para central, ao lado de Ricardo Costa. Foi o quarto jogo dos últimos cinco em que os beirões se viram em inferioridade numérica. Ainda assim, perspetiva-se que o defesa-central brasileiro recupere a tempo da receção aos vitorianos e, por isso, os auriverdes poderão ter no banco um central de prevenção.





