Jota assina contrato profissional

O Tondela anunciou esta tarde o acordo com Jota, defesa-central, de 19 anos, proveniente das camadas jovens do clube, para a assinatura de um contrato profissional válido até 2022. O jovem defesa tem vindo a trabalhar com o plantel principal e já foi inclusive convocado para algumas partidas.





"É sem dúvida um sonho tornado realidade. Conseguir este feito aqui deixa-me ainda mais feliz por tudo o que clube fez por mim e principalmente por ter acreditado no meu potencial", afirmou, aos meios do clube. Jota ainda teve uma palavra para todos aqueles que integram os escalões de formação dos auriverdes. "Gostava de dar uma palavra a todos os jogadores da formação do Tondela. O que posso dizer, para aqueles que sonham um dia chegar à equipa principal, é que trabalhem muito e não desistam à primeira batalha", concluiu.