Jota e Rúben Fonseca já treinaram e são opções para Pako Ayestarán

O Tondela voltou ao trabalho no dia seguinte à derrota sofrida em Alvalade e teve duas novidades no treino. Foram os casos de Jota e Rúben Fonseca. O defesa-central e o ponta-de-lança tinham testado positivo à Covid-19 e cumpriram os respetivos períodos de isolamento até testarem negativo. São mais duas opções para o jogo com o Santa Clara.