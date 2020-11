Jota pronto para jogar em Felgueiras

Jota não tem sido presença assídua no onze do Tondela, mas está “preparado” para que tal aconteça ante o Felgueiras. “Se aparecer a oportunidade no próximo domingo, tenho de estar preparado para corresponder da melhor forma”, afirmou o central, em declarações aos meios dos auriverdes.

Sobre o jogo em si, o camisola 4 sustenta que o Tondela vai ter de se aplicar bem, mesmo contra um adversário de dois escalões abaixo. “É o nosso primeiro jogo na Taça de Portugal. Esperamos dificuldades, claro. Jogam no Campeonato de Portugal, mas são uma equipa aguerrida, que acredita sempre que consegue fazer o melhor no jogo. Não somos favoritos porque temos de trabalhar o dobro para conseguirmos continuar na prova”, salientou.