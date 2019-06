Juan Delgado anunciado nos mexicanos do Necaxa

Juan Delgado foi anunciado esta segunda-feira como reforço dos mexicanos do Necaxa. O extremo chileno já tinha deixado o plantel do Tondela após o final da temporada 2018/19, tal como o nosso jornal noticiou em devido tempo, uma vez que tinha terminado o empréstimo dos espanhóis do Nástic.





Delgado, de 26 anos, vai assim prosseguir carreira no México. Ao longo de uma temporada e meia ao serviço do Tondela, o extremo fez 50 jogos oficiais e 9 golos.