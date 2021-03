Khacef já é internacional

Khacef atingiu um patamar importante na sua carreira, ao ter somado a primeira internacionalização pela seleção principal da Argélia.

O lateral-esquerdo cumpriu mais um objetivo aos 23 anos, ao ter sido lançado para os últimos 12 minutos do encontro com o Botsuana (5-0), na segunda-feira, depois de não ter sido utilizado pelo selecionador Djamel Belmadi no empate a três bolas diante da Zâmbia. Khacef regressa a Portugal com uma nova injeção de confiança, ele que tem 19 jogos disputados na presente temporada ao serviço do Tondela, apenas 9 na condição de titular.

Entretanto, o plantel de Pako Ayestarán continua a preparar a partida com o V. Guimarães. Bebeto faz trabalho de campo, mas ainda não é certo que recupere em tempo útil.