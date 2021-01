Khacef mantém lugar no onze do Tondela

Naoufel Khacef vai manter-se à esquerda da defesa do Tondela, sábado, diante do Boavista. O lateral argelino, que cumpriu os 90 minutos contra o Benfica, ‘beneficia’ da baixa de Filipe Ferreira, ele que, a contas com uma lesão muscular na coxa esquerda, quase de certeza que ainda não será opção para a receção aos axadrezados. Hoje há regresso aos treinos.