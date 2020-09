Naoufel Khacef quer desafiar-se no Tondela

Naoufel Khacef quer buscar a realização em Tondela depois de uma campanha não muito bem-sucedida. “Gostaria de agradecer ao Tondela por este convite. As coisas acabaram por não correr bem no Bordéus. Quero agarrar este novo desafio. O Tondela é uma boa equipa, bem organizada e conhecida no campeonato. Quero pôr-me à prova”, afirmou o lateral.

Entretanto, o central belga Maxime Guillaume, de 17 anos, esteve à experiência na semana passada, mas não convenceu Pako Ayestarán.