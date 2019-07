Lateral-direito Manu Sánchez reforça o Tondela

O Tondela anunciou, esta terça-feira, mais um reforço para a nova temporada. Trata-se de Manu Sánchez, lateral-direito de 23 anos que esteve ao serviço da equipa B do Sevilha na época passada, por empréstimo do Cádiz. O acordo com os beirões é válido por três temporadas, ou seja, até 2022.





Manu Sánchez é o quarto reforço anunciado pelo Tondela, depois de Bruno Wilson, João Vigário e Yohan Tavares.