Líderes nas expulsões

Após o desaire com o Nacional, Pako Ayestáran lamentou o facto de a sua equipa ter tido várias expulsões nos últimos jogos e a verdade é que os beirões são mesmo a equipa da Liga NOS com mais cartões vermelhos até agora. Com as expulsões de Bebeto e de Khacef, que são baixas para a receção ao Famalicão, a equipa passou a ter cinco jogadores admoestados com o cartão vermelho na Liga NOS. Noutro âmbito, Rafael Barbosa, que saiu do último jogo com queixas numa coxa, vai ser reavaliado.