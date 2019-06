Luís Agostinho é o novo diretor desportivo do Tondela

Luís Agostinho é o novo diretor desportivo da equipa profissional de futebol do Tondela, anunciou esta quinta-feira a SAD tondelense através de um comunicado."O agora responsável pelo futebol dos 'auriverdes' já está a trabalhar na preparação da nova época 2019/2020 juntamente com a estrutura da SAD liderada por David Belenguer", afirma a sociedade anónima desportiva (SAD).Luís Agostinho foi diretor desportivo no Moreirense na época 2018/2019, deixando o clube em sexto lugar na I Liga de futebol português, um feito igualmente conseguido na época anterior no Desportivo de Chaves.O novo diretor desportivo do Tondela, de 56 anos e natural de Abrantes, também já passou pela Académica de Coimbra, onde esteve mais de uma década, entre 2005 e 2017, altura em que o clube conquistou a Taça de Portugal, na época 2011/2012.Na década de 1990, Luís Agostinho também foi treinador e passou por clubes como o Sporting de Espinho, Naval e Desportivo das Aves.