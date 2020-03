Mais alarmes a evitar

Em declarações aos meios do clube na antevisão do encontro com o Benfica, da 25ª jornada, João Pedro disse que este vai ser um "jogo muito difícil" porque o clube da Luz "é o atual campeão, um candidato ao título e está logo atrás do FC Porto". Segundo o jogador, apesar de "existirem outros alarmes piores", os auriverdes necessitam dos pontos porque "os alarmes estão a tocar" para os lados de Tondela, com o clube nove pontos acima da linha de água. A equipa quer fazer em Lisboa uma exibição semelhante à da primeira volta no João Cardoso, com a exceção do resultado – derrota por 0-1 –, isto com o médio a lembrar que os beirões estão há cinco jogos sem ganhar e que "qualquer vitória seria positiva", porque o que "vale são os três pontos e o regresso às vitórias".