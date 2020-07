Mais uma baixa no Tondela: Pité contrai lesão no joelho direito

Mais uma contrariedade para o treinador Natxo González. O polivalente médio Pité contraiu uma tendinite no joelho direito, está a fazer tratamento à lesão e, por isso, deve falhar a partida da próxima terça-feira, em Barcelos, diante do Gil Vicente.





Pité, de 25 anos, foi titular nas duas últimas partidas, diante do FC Porto e Famalicão, e poderia ambicionar manter o estatuto diante dos gilistas, cenário que cai por terra em virtude desta lesão.Fora das opções continua Cláudio Ramos, ainda a recuperar de um estiramento na coxa esquerda. Por outro lado, o avançado Ricardo Valente evoluiu para treino condicionado, ele que tem estado a contas com uma lesão muscular na coxa esquerda.A este lote de indisponíveis há que juntar ainda o extremo Xavier, que viu o 5.º cartão amarelo no campeonato diante do FC Porto e, por isso, é baixa certa para o encontro com o Gil Vicente.O Tondela ocupa a 15.ª posição, com 30 pontos, mais três do que o Portimonense, a primeira equipa abaixo da linha de água.