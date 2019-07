Manu Sánchez fratura clavícula esquerda e desfalca Tondela durante um mês

O defesa espanhol do Tondela Manu Sánchez vai estar ausente durante um mês, depois de ter fraturado a clavícula esquerda na quinta-feira, no jogo particular frente ao Anadia, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol.O lateral direito lesionou-se no último lance do encontro entre o Tondela e o Anadia, disputado na Mealhada e que os primodivisionários venceram por 2-1.Segundo o Tondela, Manu Sánchez foi hoje operado e deverá estar fora das opções do treinador Natxo González, pelo menos, "durante um mês".Manu Sánchez, de 23 anos, assinou contrato com o Tondela até junho de 2022, depois de ter representado na última temporada o Sevilha B, por empréstimo do Cádiz.A equipa comandada por Natxo González termina este sábado o estágio de uma semana no Luso, com o segundo jogo de preparação para a época 2019/20, às 10:30, frente ao Desportivo das Aves.