Manu Sánchez operado de novo

Manu Sánchez foi operado na última sexta-feira à clavícula esquerda para fazer uma pequena correção à anterior cirurgia a que tinha sido submetido durante a pré-temporada e vai estar de fora nas próximas semanas.

O departamento médico beirão avaliará agora a reação do lateral a esta intervenção para apurar mais exatamente o seu tempo de paragem. Manu Sánchez fraturou a clavícula esquerda após uma queda num teste diante do Anadia, no dia 11 de julho, na segunda semana de trabalhos.