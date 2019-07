Manu Sánchez promete a sua "melhor versão a cada domingo"

As promessas para esta nova etapa na carreira, o que o fez vir para Tondela e as suas características particulares foram, no fundo, os temas abordados por Manu Sánchez num curto vídeo publicado nas redes sociais dos beirões durante esta tarde.





"Posso prometer o máximo compromisso e encontrar a melhor versão do Manu Sánchez a cada domingo e que isso seja um grãozinho de areia que ajude a equipa a estar o mais acima possível", afirmou o lateral, anunciado como reforço no início da última semana.O espanhol, de 23 anos, que chegou proveniente do Cádiz, mostrou ainda o seu cartão de visitas, reforçando a sua total crença no projeto da SAD. "Considero-me um lateral de projeção no ataque. Tento dar sempre o máximo à equipa. Pretendia vir e competir na 1ª divisão de Portugal. É um projeto muito aliciante e estou seguro de que iremos fazer grandes coisas", acrescentou.