Mario González eleito o melhor avançado da Liga NOS em abril

Mario González foi eleito o melhor avançado da Liga NOS no mês de abril, com 30,72% dos votos dos treinadores da competição, anunciou a Liga Portugal esta segunda-feira.





Esta é a primeira vez que o dianteiro do Tondela, de 25 anos, vence esta distinção. No período em questão, o espanhol disputou as seis partidas do clube beirão no campeonato e marcou seis golos, com destaque para o hat-trick em 13 minutos frente ao Moreirense e o bis diante do V. Guimarães.A fechar o pódio ficaram Beto, do Portimonense, e Seferovic, do Benfica, já que ambos amealharam 16,34% dos votos.