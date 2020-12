Mario González está em dúvida para a Choupana

Mario González fez soar o alarme nos auriverdes ao ter deixado cedo a partida diante do Moreirense com uma lesão na coxa esquerda. A principal referência do ataque do Tondela foi ontem observada pelo departamento médico no dia do regresso do plantel aos trabalhos e é, pelo menos, certo que está em dúvida para o jogo de domingo em casa do Nacional.

O camisola 17 dos beirões marcou três golos em cinco jogos e é o melhor marcador da equipa. Pode jogar em qualquer posição do sector ofensivo.