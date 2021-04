Mario González: «Estou agradecido pela aposta que o Tondela fez em mim»

Figura de destaque na equipa do Tondela, Mario González está a protagonizar a sua melhor temporada enquanto jogador profissional. O avançado leva já 12 golos apontados e não esconde a sua satisfação pela forma como a época lhe está a correr.





"Um dos motivos pelos quais vim para aqui foi porque a Liga Portuguesa tem muita visibilidade e é bastante seguida no estrangeiro. Prova disso são as grandes contratações que houve nesta Liga nos últimos anos. Não me surpreende que haja tanta repercussão. Estou muito agradecido ao Tondela, como clube, pela aposta que fez em mim. Felizmento, estou a dar-lhes o rendimento que queria e sei que o Tondela está contente comigo, à parte dos golos. Vou todos os dias para os treinos com a maior alegria do mundo. Passei momentos difíceis no início da época, com lesões, mas fiz vários sacrifícios para estar com a equipa. Isto é amor ao futebol", começou por referir, em entrevista à Agencia EFE.Revelando que tem o ritual de ligar aos pais antes de todos os jogos, o jogador espeanhol olhou ainda para as contas da permanência e falou do impacto que o técnico Pako Ayestáran teve na sua carreira: "Acho que, chegando aos 35 pontos, podemos estar mais que tranquilos. Neste momento estamos com 31 e, logicamente, há que assegurar [a permanência] o quanto antes. Esta semana temos um jogo crucial contra o Nacional e pode ser um bom dia para deixarmos quase tudo pronto quanto faltam seis jogos. Pako Ayestáran? Estou muito agradecido pelo tratamento e a confiança que me deu. Toda a minha carreira, desde pequeno, fui sempre avançado. Há 3 anos, no Villarreal B, colocaram-me na ala, onde funcionava bem. Em França joguei como extremo e o Pako recuperou-me para a minha a posição, que é onde faço verdadeiros danos".Emprestado pelo Villarreal aos beirões, González sabe que continua a ser acompanhado pelo seu clube, ao qual deseja as maiores felicidades. "Na pré-época, o treinador Unay Emery explicou-me as coisas claramente e eu aceitei, estou agradecido pela sua clareza e sinceridade. Sei que o Villarreal está atento e vai-se falar de tudo no verão. O importante é que eles acabem bem, adoraria que ganhassem a Liga Europa e ficassem nos lugares da Champions, tenho grandes amigos no Villarreal".O camisola 17 do Tondela concluiu explicando o seu festejo (simulação de pistolas). "Vem do Villarreal B, do ex-futebolista Xisco Nadal. Ele era delegado da equipa e, quando faltava algum jogador, treinava ele e fazia essa celebração. Quando recuperei de uma lesão, disse que se marcasse, ia fazer as pistolas. Marquei e ,desde então, ficou", rematou.