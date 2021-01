Mario González para reavaliar

Mario González deixou o encontro com o Benfica pouco antes da hora de jogo, com queixas num adutor, e Pako Ayestarán reconheceu, no final da partida, que a equipa ficou afetada com a saída do seu principal goleador. O espanhol será reavaliado nos próximos dias para que seja feito um diagnóstico à sua situação física.

Um dia depois da derrota no Estádio da Luz, o plantel beirão fez treino de recuperação e vai cumprir um dia de folga hoje. Amanhã começa a operação Boavista.