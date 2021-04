Mario González: «Porro está muito bem e Nuno Mendes... vai dar que falar»

Emprestado pelo Villarreal ao Tondela, Mario González, de 25 anos, está a impressionar na Liga portuguesa, mas também está impressionado pelo que encontrou no nosso país. Certo de que a Liga NOS deveria ser "mais valorizada" no seu país, o avançado foi questionado sobre a temporada de Pedro Porro, no Sporting, mas não se ficou pelo compatriota.





"O Porro está muito bem. Não fiquei surpreendido com a chamada à seleção espanhola", disse, em declarações ao jornal 'As', indicando o também leão Nuno Mendes quando convidado a apontar a próxima pérola do futebol português: "Ninguém o conhece, mas em breve dará muito que falar."O espanhol lamentou que, de uma forma geral, outros países europeus tenham mais atenção ao campeonato português do que os nossos vizinhos, incluindo colegas de profissão. "É um erro, porque às vezes prefere-se sair para o centro da Europa do que para aqui, um país próximo e no qual temos fatores que nos ajudam como a cultura e o idioma", referiu, dando conta da importância de Unay Emery, técnico do Villarreal, na sua mudança para Tondela: "Emery falou bem de mim a Pako Ayestarán e convenceu-o a contratar-me. Só tenho a agradecer-lhe."