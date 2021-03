Mario González quer afinar a mira

Mario González é o melhor marcador do Tondela, no entanto tem estado desencontrado com os golos, uma vez que não faturou nos últimos quatro jogos. É o maior período de seca do espanhol esta época.

"Não estou a fazer tantos golos como antes, mas estou contente com o meu rendimento nos últimos jogos. O golo vai voltar e espero que seja o mais cedo possível e vamos tentar que seja já no próximo jogo", apontou, aos meios do clube.

O avançado frisou que o Tondela visitará o Santa Clara "com a intenção de vencer" depois da derrota com o Sporting. "Aí estivemos perto de pontuar. Fizemos mais coisas boas do que más", recordou.

Entretanto, o médio Arcanjo, de 19 anos, foi chamado pela primeira vez à seleção principal de Cabo Verde.