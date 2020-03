Médico do Tondela considera que "as próximas semanas serão cruciais"

Eduardo Mendes, médico do Tondela, prestou declarações ao site da Liga Portugal onde, além de descrever a forma como os beirões têm lidado com a pandemia, abordou o possível regresso da competição.





"Neste momento, é prematuro pensar em qualquer cronograma para o regresso à competição. Existem planos já elaborados mas presos no tempo, pelo que as próximas semanas serão cruciais para o futuro", afirmou.O diretor clínico tondelense lembrou que o plantel principal tem estado a cumprir as instruções provenientes do clube, através dos planos de treino físico e também dos nutricionais. "Têm lidado com esta mudança com alguma ansiedade, mas penso que, como profissionais e perante uma situação de saúde pública sem precedentes, há uma relativização da sua situação individual", disse, antes de comentar a evolução da Covid-19."Existem vários modelos estatísticos epidemiológicos e as curvas estão devidamente estudadas. Acredito que a nossa curva não vai atingir os números trágicos de Espanha e Itália, mas, uma vez mais, depende de todos nós", alertou.