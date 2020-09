Medioub chega a Tondela por empréstimo do Bordéus

Abdel Jilal Medioub é o mais recente reforço do Tondela. O defesa-central, de 23 anos, chega aos beirões por empréstimo do Bordéus, ainda que esteja contemplada uma opção de compra no fim da temporada.





Nas primeiras declarações enquanto jogador do Tondela, o jovem francês não escondeu o entusiasmo pelo passo dado em termos de carreira. ""Estou muito feliz de ter chegado a um clube como o Tondela. Uma equipa de muita luta que nunca desceu desde que chegou à Primeira liga. É um grande desafio num grande campeonato e vou dar tudo para ajudar os meus companheiros", referiu.Abdel Jilal Medioub, que se assume como o oitavo reforço do Tondela para a presente época, já realizou os habituais exames médicos e começa a treinar esta terça-feira. Para além do Bordéus, o defesa-central já passou Cacereño, Don Benito, Granada B e Dinamo Tbilisi.