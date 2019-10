Melhor arranque alimentado fora de portas

Ao fim de sete jornadas de campeonato, o Tondela ocupa a 9ª posição da tabela, com 9 pontos no bolso. Um registo que representa o melhor arranque dos beirões na 1ª Liga, nesta que é a quinta presença do clube no escalão principal. E este pecúlio tem sido alimentado sobretudo no terreno dos adversários.

É que a equipa de Natxo González tem-se dado particularmente bem longe de casa, tendo assim somado 8 pontos. E é precisamente como visitante que irá atuar este sábado, diante do Aves, em jogo antecipado da 9ª jornada da Liga NOS.

Já no Estádio João Cardoso, o Tondela amealhou apenas um ponto, fruto do empate frente ao Santa Clara. Refira-se, a este propósito, que os duelos da Liga que se seguirão ao Aves serão precisamente em casa, diante de Benfica e Sporting, respetivamente a 27 de outubro e 3 de novembro próximo.