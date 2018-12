Miguel Cardoso visitou antigos companheiros

O Tondela recebeu, esta quarta-feira, a visita de uma cara bem conhecida. Trata-se de Miguel Cardoso, antigo jogador dos auriverdes, que agora se encontra a jogar no Dínamo de Moscovo, clube pelo qual trocou os beirões no último defeso.O extremo aproveitou a 'longa pausa' no campeonato russo e as férias de Natal para regressar a uma casa que bem conhece e na qual passou as últimas duas temporadas, usufruindo do momento para estar com os antigos companheiros e também com Pepa.O momento foi partilhado pelo emblema tondelense nas redes sociais, numa publicação à qual surge anexada uma mensagem de satisfação por este regresso.Eis a publicação dos beirões: