Miguel Olavide à experiência no Tondela

Miguel Olavide está a cumprir um período à experiência no plantel do Tondela e ontem foi mesmo titular em teste diante do Feirense.





O espanhol, ex-Hercules, jogou a 1ª parte no meio-campo e cerca de metade da 2ª a extremo. Fati adiantou os fogaceiros, enquanto Telmo Arcanjo restabeleceu a igualdade.