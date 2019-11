Mira precisa de afinação

O Tondela atravessa uma fase de algum desacerto do ponto de vista ofensivo, visível através do registo de golos marcados. Se nos primeiros seis jogos oficiais da temporada a equipa celebrou oito tentos, nos últimos sete desafios não foram mais do que três os golos marcados.

Os beirões procuram, assim, afinar a mira já na receção ao Belenenses SAD. E é precisamente no Estádio João Cardoso que o cenário de ineficácia tem sido mais frequente, com o Tondela a ser a segunda equipa que menos golos marca em casa no campeonato (3). Apenas o V. Setúbal (2) festejou menos perante o seu público na Liga.

O plantel de Natxo González continua a preparar a receção aos azuis, com Manu Sánchez a caminhar para a recuperação plena.