Moufi ausente no início de nova fase

O Tondela regressou esta segunda-feira aos trabalhos, dia marcado pelo início dos treinos em conjunto, numa sessão em regime bidiário que não contou com Fahd Moufi. O lateral foi reavaliado, mas ainda aguarda por mais exames para detetar com mais pormenor a real amplitude da lesão muscular sofrida no gémeo da perna direita no treino do último sábado.





Entretanto, uma vez que o Ramadão já terminou, para além do marroquino, Babacar Niasse e Jaquité deixam de fazer o trabalho específico cumprido nessa fase.