Moufi lesionou-se no treino

Fahd Moufi saiu com queixas musculares do treino de ontem do Tondela, tendo mesmo saído das instalações dos beirões de muletas, e agora será necessária uma reavaliação da sua situação física amanhã. O marroquinho partilhou uma 'insta story' em muletas, publicação que apagou pouco depois.





Este pode ser o primeiro verdadeiro contratempo desde o regresso aos trabalhos do Tondela, uma vez que Natxo González tinha até ao momento todo o plantel à sua disposição, inclusive Tomislav Strkalj, operado a um ombro há cerca de dois meses e meio.O lateral marroquino tem realizado a melhor época com o emblema auriverde ao peito desde que, em 2017, chegou ao clube. Todavia, está em final de contrato e deve mesmo sair. Há poucos dias, afirmou à imprensa do seu país que tinha FC Porto e Benfica interessados na sua contratação.