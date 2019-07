Murillo já se apresentou

Depois da oficialização de Richard, Murillo foi outra das novidades do dia do Tondela. O extremo venezuelano já se apresentou esta segunda-feira ao trabalho por vontade própria, chegando antes do previsto, que era apenas a próxima semana.

Recorde-se que o extremo venezuelano esteve a representar o seu país na Copa América e estava, por isso, autorizado a chegar mais tarde. Já Jaquité, que esteve na CAN ao serviço da Guiné-Bissau, está autorizado a apresentar-se segunda-feira.

Manu Sánchez voltou...ao ginásio

O lateral-direito espanhol Manu Sánchez, operado na última sexta-feira a uma fratura na clavícula esquerda contraída em jogo-treino com o Anadia, voltou hoje a fazer algum trabalho específico no ginásio. O jogador de 23 anos ainda tem cerca de um mês de recuperação pela frente.