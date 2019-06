Murillo marcou o melhor golo do mês de maio para os adeptos do Tondela

Em plena altura do defeso, o Tondela tem recorrido ao site e redes sociais para interagir com os seus adeptos, simpatizantes e seguidores, e a última iniciativa foi a eleição de um golo de Jhon Murillo ao Chaves como o melhor do mês de maio.O tento, que colheu 49% das preferências dos internautas, constituiu o segundo golo dos auriverdes nessa partida, da última jornada da Liga, que resultou numa robusta vitória, por 5-2, frente aos flavienses, selando a tão ansiada permanência no principal escalão, onde os beirões vão participar pela quinta temporada consecutiva.Os outros dois golos que fecharam este pódio também se referem ao mesmo jogo. O segundo lugar também foi para Murillo (39%), que bisou nessa partida, e o terceiro para Juan Delgado.Entretanto, o extremo, de 23 anos, foi titular pela seleção da Venezuela num jogo de cariz particular frente ao Equador, disputado em Miami, que resultou num empate a uma bola. Murillo foi substituído por Erickson Gallardo, aos 83 minutos. Os ‘Vinotinto’ preparam a participação na Copa América, cuja edição deste ano decorrerá no Brasil.