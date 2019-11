Nacho González: «Foi um jogo de defender bem e no final conseguimos os três pontos»

Nacho González, treinador do Tondela, destacou a importância da vitória para os adeptos. Frente ao Sporting, os beirões alcançaram a primeira vitóriaem casa."Conseguir três pontos contra um adversário destas características é muito importante, mas sobretudo poder oferecer uma vitória destas aos nossos adeptos. Já estavam há muito tempo à espera. É para eles", disse o técnico espanhol à Sport TV."Tivemos de trabalhar bem defensivamente, fizemos isso mas pensávamos que podíamos fazer algo mais no ataque e não conseguimos. Estivemos mal nas transições. Não aproveitamos os espaços, foi um jogo de defender bem e no final conseguimos mesmo os três pontos", concluiu.