Nathan Júnior deixa conselho a Mario González: «Que continue a trabalhar como tem feito»

Com o hat-trick frente ao Moreirense, Mario González chegou aos 12 golos na presente edição da Liga NOS. Dessa forma, o avançado, de 25 anos, ficou apenas a um tento de igualar o melhor registo de um jogador do Tondela numa só edição da 1ª Liga, que pertence a Nathan Júnior.





O brasileiro, atualmente ao serviço do Samtredia, da Geórgia, esteve 'Podcast Auriverde' e deixou alguns conselhos a Mario González. "Vejo isso com bons olhos [registo de golos ser ultrapassado], quer dizer que o Tondela continua a crescer. Se ele passar vou ficar muito feliz, até porque é um avançado muito bom, só peço é que não se esqueçam de mim [risos]. Ele merece que tudo o que lhe está a acontecer e espero que continue a ajudar o Tondela a atingir os objetivos. Ele que continue tranquilo e trabalhar da forma como tem feito. As coisas vão surgir naturalmente e acredito que ele vai conseguir superar a minha marca", começou por dizer.Mostrando que ainda acompanha a formação beirã, Nathan Júnior aproveitou ainda para recordar a temporada 2015/16, a única que passou em Tondela e a primeira do clube na Liga NOS: "Foi uma temporada muito difícil, até por ser a primeira do Tondela na 1ª Liga. Todos diziam que ia ser complicado alcançarmos a manutenção e também tive dificuldades em adaptar-me ao futebol português. Apesar disso, continuei a trabalhar e as coisas começaram a acontecer com naturalidade. Acabou por ser uma época memorável para mim".