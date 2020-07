Natxo aguarda pelo CD

Natxo González aguarda ainda a resposta do Conselho de Disciplina da FPF ao recurso que, entretanto, foi apresentado pela SAD do Tondela, depois de ter sido decretada uma suspensão de oito dias ao treinador. A confirmar-se, estará impedido de estar no banco no decisivo encontro deste domingo, frente ao Moreirense.

Refira-se que Pité e Cláudio Ramos continuam lesionados. Já o defesa-central Ricardo Alves permanece em dúvida, estando por esta altura a trabalhar de forma condicionada.