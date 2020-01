Natxo alcançou melhor 1ª volta de sempre

Apesar de não ter vencido nenhum dos últimos quatro jogos do campeonato e, com o Moreirense, ter voltado a falhar o regresso aos triunfos no Estádio João Cardoso, Natxo González almejou a melhor 1ª volta do Tondela desde que estão na 1ª Liga.





Os 20 pontos agora somados superam os 19 de 2017/18 e os 18 da época passada, os mais próximos do registo atual. Nas duas primeiras épocas no escalão primodivisionário (2015/16 e 2016/17), os auriverdes tiveram bem menos pontuação e acabaram a 1ª volta como lanterna-vermelha, com 8 e 10 pontos, respetivamente.Entretanto, o plantel treinou na manhã de ontem, sendo que os titulares diante dos cónegos fizeram recuperação no relvado, ginásio e massagens. Já hoje é dia de folga e o regresso ao trabalho é amanhã para preparar a receção ao V. Setúbal.