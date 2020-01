Natxo antevê ida a Portimão: «Um jogo de necessidade para ambas as partes»

O treinador do Tondela, Natxo González, admitiu esta quinta-feira que o desafio com o Portimonense é um "jogo de necessidade para ambas" as equipas, que precisam de conquistar os três pontos na 19.ª jornada da Liga NOS.

"O Portimonense é uma equipa muito necessitada, também, é um jogo de necessidade para ambas as partes e é importante a nível emocional. A partir deste momento, em que começou a segunda volta, os pontos vão tendo mais importância", defendeu Natxo González.

Em conferência de imprensa de antevisão para o jogo de sábado, pelas 15:30, no Estádio Municipal de Portimão, o técnico espanhol acrescentou que "para jogos deste calibre", frente a uma equipa que está na zona de despromoção, "o aspeto emocional é muito importante".

Natxo González admitiu os "erros cometidos" na última jornada, frente ao Vitória de Setúbal, em casa, que custaram a derrota por 3-0, assumindo que o Tondela tem de "competir melhor" e os jogadores têm de ser "mais agressivos, no bom sentido, perante os erros cometidos" por terceiros.

O técnico 'auriverde' referia-se ao primeiro golo do Vitória de Setúbal, "feito com base numa suposta falta a Pité" e a equipa não protestou e, no seu entender, "uma outra equipa, perante um golo destes, com base numa suposta falta" tê-lo-ia feito de forma veemente.

"Nós somos tão bons, tão boa gente, que não reagimos dessa forma e aí temos de ser um pouco mais competitivos, temos de competir melhor, não permitir que nos façam isso e, se fizerem, temos de 'morder', sem ser mal interpretado", considerou.

Neste sentido, o treinador disse que o Tondela "não pode perder a sua identidade" e tem de "ser compacto, consistente, intenso e agressivo" e reforçou que "o objetivo da equipa é de permanecer na I Liga".

A um dia do fecho do 'mercado de inverno', Natxo González admitiu a possibilidade do novo reforço Ricardo Valente já poder jogar frente ao Portimonense, mas disse acreditar que o Tondela ainda possa receber "mais um reforço".

O Tondela, 11.º classificado, com 20 pontos, visita o Portimonense, na 17.ª posição e penúltima, com 14, no sábado, a partir das 15:30, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS.