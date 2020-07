Natxo González: «A cada ano brincamos com o fogo e um dia podemos queimar-nos»

Natxo González, treinador do Tondela, foi questionado porque motivo o clube voltou a chegar à etapa final do campeonato a precisar de fazer contas pela manutenção.





"Porque talvez sejamos os mais pequeninos da I Liga. A cada ano brincamos com o fogo até que um dia nos poderemos queimar. Temos de ser mais ambiciosos e não ficar satisfeitos com o que temos. A equipa vai sofrer até ao fim e esperemos que consiga os pontos necessários", afirmou, na conferência de imprensa após a derrota com o FC Porto (1-3).Ainda assim, o técnico espanhol acredita que o Tondela está no bom caminho."Estamos a fazer muitas coisas bem. Belenenses, Famalicão, FC Porto, a equipa competiu bem, o futebol não nos deu o que merecíamos. Mas o objetivo é continuar, no final vai dar-nos", concluiu.