Natxo González: «A equipa tem uma identidade»

O Tondela inicia a época oficial, amanhã, em Penafiel, numa partida a contar para a 2ª fase da Allianz Cup. Natxo González projetou o desafio ao final desta manhã."A equipa tem uma identidade que é a sua ideia de jogo e estamos nesse caminho. Não há uma ferramenta que possa medir em que percentagem estás de identificação do grupo com a ideia de jogo, mas houve muitas mudanças e tem de haver um natural período de adaptação", afirmou o técnico espanhol.Sobre o Penafiel, Natxo destaca Pires, o goleador de serviço duriense e o facto do jogo ser no terreno adversário. "Ganhar e chegar à fase de grupos será importante. É uma boa equipa, joga na sua casa. Tem um grande goleador. Eliminou o Ac. Viseu e não vai ser um jogo fácil. Será uma boa forma de avaliar em que nível estamos", considerou.A Liga NOS também está quase a começar e, na avaliação do plantel, o treinador salienta a atitude dos seus jogadores e identifica a manobra ofensiva como necessitada de mais um reforço. "Estou satisfeito com o plantel que tenho. A base de tudo é a atitude, isso é inegociável. Temos um grupo que é muito trabalhador. Estamos preparados para este começo de época com o jogo já de amanhã. Possivelmente pode haver mais uma incorporação na zona dianteira", disse ainda.Manu Sánchez e Pité juntam-se aos lesionados de longa data Ricardo Alves e João Reis no lote de indisponíveis do Tondela.