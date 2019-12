Natxo González: «A partir do golo sofrido não vi o Tondela que quero»

Natxo González, treinador do Tondela, analisou a derrota (0-1) deste domingo na receção ao Belenenses SAD, em duelo da 12.ª jornada da Liga NOS.Após a partida, o técnico espanhol destacou o bom desempenho dos beirões nos primeiros 45 minutos e lamentou o golo sofrido logo no arranque da segunda parte."Fizemos um bom primeiro tempo, creio que fomos superiores, exceto na área, e depois no segundo tempo, com o golo sofrido, tudo se tornou mais complicado e a partir daí não vi o Tondela que o treinador quer. Com o resultado contra, foi precipitação, foi jogar mais com o coração de que com a cabeça e não gostei do jogo pelo resultado, mas uma vez mais creio que podíamos ter somado [pontos], é a sensação geral que tenho da partida", explicou Natxo González em conferência de imprensa.O treinador do Tondela admitiu ainda as dificuldades da equipa no capítulo da finalização."Defensivamente estamos bem, três golos sofridos nos últimos seis jogos, mas dois marcados e para somar tens de meter golos e, nos últimos 35 a 40 minutos, o nosso rendimento não está a ser bom. Não estamos a finalizar, não estamos a ser eficazes e em muitas situações que chegámos aos últimos 20 metros e, depois, o difícil é tomar decisões nesse último passe, é o controlo, é estar onde cai a bola e isso é o difícil e aí estamos a ter problemas", justificou.