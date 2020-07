Natxo González: «A pressão exercida sobre os árbitros dá-me algum medo»

Durante a videoconferência com os jornalistas, Natxo González foi questionado pelo nosso jornal acerca das arbitragens, depois do próprio treinador ter dito, no rescaldo do duelo com o Famalicão, há duas jornadas, que os beirões eram vistos como "os mais parvos" da Liga NOS.





"Eu respeito muito os árbitros, logicamente, e não pode ser de outra maneira. No dia do Famalicão eu pedi desculpa ao 4.º árbitro, no dia do FC Porto ao juiz de linha. O que me dá algum medo é a pressão exercida sobre os árbitros, por presidentes de clubes, treinadores... Nas últimas semanas ouvimos barbaridades a respeito de arbitragem e árbitros. É o que me preocupa. Sei que o árbitro faz o melhor que sabe, como nós tentamos fazer, que não vai com má fé para prejudicar uma equipa ou beneficiar outra. Tenho isso muito claro. Mas preocupa-me um pouco a pressão que ocorre sobre eles", começou por dizer Natxo González."O Tondela... Nós somos pequenos, uma equipa simpática, que não faz barulho... Isso gera-me um pouco de inquietação. O que mais quero é que sejamos respeitados em todos os âmbitos. Não tenho dúvidas do profissionalismo dos árbitros. Era o que faltava! Mas tudo o que se gera em seu redor... Qualquer um faz declarações e não acontece nada e muitas vezes, ao estares calado, pensas que talvez isso te penalize. Creio que nós estamos onde merecemos estar, mas peço, como equipa pequena e humilde que somos, que nos respeitem como aos outros. Só peço isso. Tal como eu e os restantes respeitamos os outros", afirmou o treinador espanhol do Tondela.Os auriverdes estão na 15.ª posição da tabela, com 30 pontos, mais três do que o Portimonense, a primeira equipa em zona de descida. Esta terça-feira, às 21h30, o Tondela enfrenta o Gil Vicente, no Estádio Cidade de Barcelos, jogo em que Natxo González espera ver melhorado o acerto ofensivo