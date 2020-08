Natxo González aborda saída: «Não tinha motivação suficiente para continuar»

Natxo González quebrou o silêncio depois de ter rescindido o contrato com o Tondela, que era válido por mais uma temporada. O treinador espanhol deu uma entrevista ao jornal basco Notícias de Álava (Álava é uma província que integra o País Basco e cuja capital é Vitória, cidade de onde Natxo é natural) onde explicou que, após um tempo de reflexão, percebeu que não tinha motivação suficiente para continuar nos beirões.





"Foi uma experiência positiva que me ajudou a continuar a crescer como treinador", começou por dizer. "Após terminada a época, tomei um tempo para decidir e depois de consultar a minha mulher e o meu filho, que têm estado sempre comigo, e ponderar o que me oferecia profissionalmente ficar mais um ano no Tondela, cheguei à conclusão de que não tinha a motivação suficiente para continuar lá", apontou.Mas o técnico, de 54 anos, garantiu que não saiu a mal com a SAD auriverde. "Neste caso foi relativamente fácil. Uma vez tomada a decisão, sentámo-nos a negociar e chegámos a um acordo que nos convém a ambas as partes", afirmou.Natxo González passou ainda os olhos pelo objetivo da permanência, conquistado pelo Tondela apenas na última jornada do campeonato. "O objetivo era conseguir a permanência e conseguimos. É verdade que começámos bem a primeira volta e houve um momento em que pensámos que não chegaríamos tão à justa ao fim. Talvez em janeiro tivéssemos de nos ter reforçado um pouco mais", referiu."Na retoma da Liga, depois da pandemia, obtivemos uma percentagem de pontos semelhante ao que tivemos antes da paragem, mas as equipas de baixo conseguiram uma quantidade de pontos impensável e isso provocou que as coisas se apertassem na parte final", acrescentou.O treinador assume ter recebido "duas ou três ofertas" que não chegaram a avançar: "Se chegar alguma oportunidade interessante pessoal e profissionalmente será bem-vinda, mas agora mesmo não tenho pressa para encontrar equipa".