Natxo González antevê jogo com Portimonense e assume responsabilidade perante os adeptos

O treinador do Tondela, Natxo González, disse este domingo ter a responsabilidade de deixar os adeptos felizes com uma vitória na segunda-feira na receção ao Portimonense, em jogo que fecha a segunda jornada da Liga NOS (segunda-feira, às 20h15).

"Trabalhamos para os adeptos e eu tenho uma responsabilidade, porque sei que amanhã [segunda-feira] vão vir expectantes e sei que tenho essa responsabilidade de dar essa boa resposta e, que quando acabar a partida, vão felizes para sua casa ou beber uma cerveja e celebrar por a sua equipa ter vencido, isso seria o mais importante", assumiu o técnico espanhol.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense, o primeiro desta época no Estádio João Cardoso, o treinador admitiu ser "uma emoção jogar em casa, com os adeptos" e revelou a "vontade de ver o estádio cheio".

"Vamos tratar de conseguir uma vitória para os adeptos. Acredito que vai ser muito importante para o desenrolar da temporada, porque temos de tentar ser fortes em casa, é muito importante e precisamos, porque com eles será mais, fácil nunca vai ser, mas é menos difícil", defendeu.

Sobre o adversário, o treinador auriverde reconheceu que "é uma equipa tecnicamente boa, com jogadores com muita qualidade" e, nesse sentido, Natxo González acredita que "será um jogo interessante e atrativo para os adeptos".

"É uma equipa que gosta da posse de bola, como nós, e acredito que será uma partida bonita nesse sentido, com duas equipas que gostam da posse de bola e vamos ver se somos capazes de nos impor sobre eles", desejou.

Natxo González mostrou-se ainda "muito feliz" por a chegada de três avançados na última semana, apesar de reconhecer que ainda "não estão aptos para jogar", uma vez que "precisam de um tempo de adaptação, porque, logicamente, vêm com um défice importante a nível físico e tático, comparado com os colegas" e, por isso, "necessitam de mais tempo para que possam oferecer um bom rendimento".

O jogo entre o Tondela e o Portimonense, duas equipas que empataram os respetivos jogos a 0-0 no arranque do campeonato, está marcado para segunda-feira, às 20h15, no Estádio João Cardoso, em Tondela, a fechar a segunda jornada da prova.