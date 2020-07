Natxo González 'atira-se' à arbitragem de Soares Dias: «Somos os mais parvos da 1.ª Liga»

O Tondela perdeu (0-1) frente ao Famalicão, em jogo da 30.ª jornada da Liga NOS, um resultado que complica as contas da formação beirã quanto à manutenção no principal escalão português de futebol.





No final do encontro, Natxo González criticou o tempo de compensação dado pelo árbitro Artur Soares Dias (cinco minutos), afirmando que a sua equipa é considerada a "mais parva da 1.ª Liga"."Nós gostamos de criar ocasiões [de golo] contra 11, contra dez, embora contra dez seja mais fácil de reparar. (...) Vamos analisar. Foram cinco minutos de descontos quando, em outros campos foram oito a 10 minutos. Somos os mais parvos da I Liga. Veem-nos com cara de parvos", começou por referir o técnico dos tondelenses."Não termos feito pontos hoje parece-nos incrível, mas, uma vez mais, enquanto treinador, estou satisfeito. Não nos dá para ganhar e a diferença poderá ter sido que eles estão a jogar para a [qualificação para a Liga] Europa, com um grande golo de [Fábio] Martins, e a nós custa-nos muito fazer golo e por isso estamos como estamos. Eles tiveram o talento e a sorte. (...) Faltou-nos fazer o golo. É muito difícil, mas demos tudo o que temos, fisicamente, em muitos momentos com um bom jogo, com muito jogo na área rival e é isso que temos de continuar a fazer, a diferença está na eficácia na área do adversário e é também por isso eles estão a lutar pela Europa e nós pela manutenção.""Vamos sofrer até ao último minuto do último jogo. Já temos isso claro há umas semanas, mas há que viver com isso, com tranquilidade e fazer o que fizemos no Belenenses, no Famalicão. Cada um recebe o que merece e o prémio final será a manutenção e se não a merecermos, não teremos, mas tenho bem presente que, até ao último minuto, vamos sofrer", concluiu.